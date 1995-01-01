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    Хохлов – о новом стадионе «Динамо» и задаче на сезон

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал интервью «Советскому спорту». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О новом стадионе «Динамо»

    – Какие общие впечатления?

    – Отличные! Побыстрее бы вернуться на родной стадион. Надеюсь, болельщики вернутся на трибуны. Все-таки, это – центр города, рядом – несколько станций метро.

    – 10 марта со «Спартаком» «Динамо» сыграет на своем стадионе?

    – Мы готовимся сыграть именно на «Динамо». Даже не верится. Каждый из десяти лет нашего отсутствия здесь идет за пять. Поверю, наверное, только когда выйду на футбольное поле непосредственно перед игрой.

    О задаче на сезон

    – Задача на сезон – попасть в еврокубки – остается прежней?

    – Да, ее поставили летом и с тех пор не обсуждали.

    – Она выполнима, учитывая плотность в турнирной таблице?

    – Не хочу рассуждать на эту тему. Будем стараться выполнить.

    Источник: «Советский спорт»

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