Хохлов – о новом стадионе «Динамо» и задаче на сезон

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал интервью «Советскому спорту». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О новом стадионе «Динамо»

– Какие общие впечатления?

– Отличные! Побыстрее бы вернуться на родной стадион. Надеюсь, болельщики вернутся на трибуны. Все-таки, это – центр города, рядом – несколько станций метро.

– 10 марта со «Спартаком» «Динамо» сыграет на своем стадионе?

– Мы готовимся сыграть именно на «Динамо». Даже не верится. Каждый из десяти лет нашего отсутствия здесь идет за пять. Поверю, наверное, только когда выйду на футбольное поле непосредственно перед игрой.

О задаче на сезон

– Задача на сезон – попасть в еврокубки – остается прежней?

– Да, ее поставили летом и с тех пор не обсуждали.

– Она выполнима, учитывая плотность в турнирной таблице?

– Не хочу рассуждать на эту тему. Будем стараться выполнить.