Покеттино сравнил Эриксена с собакой

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поговорил о своем полузащитнике Кристиане Эриксене. Аргентинец сравнил датчанина с собакой.

«Эриксен – фантастический игрок. Надеемся, что он подпишет новый контракт. Футболист готов ждать, он предан «Тоттенхэму». Кристиану нужно оказывать доверие – как моей собаке, которой я говорю: «Иди, я доверяю тебе», – цитирует Покеттино Sky Sports.