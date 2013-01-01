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    Покеттино сравнил Эриксена с собакой

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поговорил о своем полузащитнике Кристиане Эриксене. Аргентинец сравнил датчанина с собакой.

    «Эриксен – фантастический игрок. Надеемся, что он подпишет новый контракт. Футболист готов ждать, он предан «Тоттенхэму». Кристиану нужно оказывать доверие – как моей собаке, которой я говорю: «Иди, я доверяю тебе», – цитирует Покеттино Sky Sports.

    • В текущем сезоне АПЛ Эриксен забил четыре гола, сделал семь результативных передач.
    • Игроку 26 лет.
    • Рыночная стоимость датчанина – 80 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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