Товарищеский матч. «Ростов» не смог обыграть вторую команду Албании

Состав «Ростова» в первом тайме: Абаев, Логашов, Плиев, Сигурдссон, Скопинцев, Гулевский, Гацкан, Зуев, Кьяртанссон, Игрок № 1, Ионов.
Состав «Ростова» во втором тайме: Айдаров, Щадин, Ингасон, Паршивлюк, Сухомлинов, Салетрос, Хаджикадунич, Игрок № 2, Трошечкин, Волков, Сигурдарсон
Мне вот интересно,кто эти Игрок № 1 и Игрок № 2? )))Как в старые добрые Бердыевские времена шифруемся? )))
«Ростов» провел товарищеский матч на сборе в Турции. Соперником россиян был албанский «Кукеси».
Ростовчане забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. Итог – 1:1.
Товарищеский матч
Ростов (Россия) – Кукеси (Албания) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Гулевский, 17. 1:1.