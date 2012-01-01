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    Товарищеский матч. «Ростов» не смог обыграть вторую команду Албании

    «Ростов» провел товарищеский матч на сборе в Турции. Соперником россиян был албанский «Кукеси».

    Ростовчане забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. Итог – 1:1.

    Товарищеский матч

    Ростов (Россия) – Кукеси (Албания) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гулевский, 17. 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2321

      Yurok161 13 минут назад

      Состав «Ростова» в первом тайме: Абаев, Логашов, Плиев, Сигурдссон, Скопинцев, Гулевский, Гацкан, Зуев, Кьяртанссон, Игрок № 1, Ионов.

      Состав «Ростова» во втором тайме: Айдаров, Щадин, Ингасон, Паршивлюк, Сухомлинов, Салетрос, Хаджикадунич, Игрок № 2, Трошечкин, Волков, Сигурдарсон

      Мне вот интересно,кто эти Игрок № 1 и Игрок № 2? )))Как в старые добрые Бердыевские времена шифруемся? )))

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