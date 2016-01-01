Отец Неймара отреагировал на информацию о его общении с «Барселоной» и желании сына вернуться в каталонский клуб

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал сегодняшнюю новость El Mundo.

Испанское издание утверждало, что за последнее время Неймар-старший пять раз встречался с руководством «Барселоны» по поводу возможного возвращения сына в каталонский клуб. Он сказал, что футболист сожалеет о своем уходе.

«Fake news», – написал отец форварда в инстаграме.