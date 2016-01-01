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    Отец Неймара отреагировал на информацию о его общении с «Барселоной» и желании сына вернуться в каталонский клуб

    Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал сегодняшнюю новость El Mundo.

    Испанское издание утверждало, что за последнее время Неймар-старший пять раз встречался с руководством «Барселоны» по поводу возможного возвращения сына в каталонский клуб. Он сказал, что футболист сожалеет о своем уходе.

    «Fake news», – написал отец форварда в инстаграме.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок провел за парижан 21 матч, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Инстаграм Неймара-старшего

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +338

      de bruyne 42 минуты назад

      Нападени неймар суарес дембеле центр коутиньо месси кошмар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1528

      swot1205 1 час назад

      наконец-то поняли что не все счастье в бабле

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