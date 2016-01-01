Отец Неймара отреагировал на информацию о его общении с «Барселоной» и желании сына вернуться в каталонский клуб

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Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал сегодняшнюю новость El Mundo.
Испанское издание утверждало, что за последнее время Неймар-старший пять раз встречался с руководством «Барселоны» по поводу возможного возвращения сына в каталонский клуб. Он сказал, что футболист сожалеет о своем уходе.
«Fake news», – написал отец форварда в инстаграме.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
- В этом сезоне игрок провел за парижан 21 матч, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.