Агент Виллаш-Боаша: «Шатов и Дзюба могли бы играть в АПЛ, Примере, Серии А»

Агент экс-главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша Карлуш Гонсалвеш считает, что некоторые футболисты петербургского клуба могли бы зарекомендовать себя в зарубежных чемпионатах.

«У нас маленькая страна, в отличие от России. У вас такие возможности, что наши экономики невозможно сравнивать. Португальские футболисты не зарабатывают столько, как могли бы в АПЛ или Серии А, поэтому уезжают. Заметно выше финансирование российских клубов – «Зенита», в какой-то момент «Динамо», «Анжи» и остальных. У вас есть ресурсы для сохранения лучших местных футболистов. Проблема не в уровне российских игроков.

Я много бывал в России и видел их своими глазами. Особенно когда Виллаш-Боаш работал в России. Дело точно не в мастерстве. Просто зачем адаптироваться в другой стране, если у тебя всe благополучно тут. Кто из российских футболистов заработал себе имя в Европе? Игроки сборной, само собой. Лично мне нравятся Шатов и Дзюба. Они могли бы выступать в Англии, Испании, Италии», – сказал Гонсалвеш.