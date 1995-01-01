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    Агент Виллаш-Боаша: «Шатов и Дзюба могли бы играть в АПЛ, Примере, Серии А»

    Агент экс-главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша Карлуш Гонсалвеш считает, что некоторые футболисты петербургского клуба могли бы зарекомендовать себя в зарубежных чемпионатах.

    «У нас маленькая страна, в отличие от России. У вас такие возможности, что наши экономики невозможно сравнивать. Португальские футболисты не зарабатывают столько, как могли бы в АПЛ или Серии А, поэтому уезжают. Заметно выше финансирование российских клубов – «Зенита», в какой-то момент «Динамо», «Анжи» и остальных. У вас есть ресурсы для сохранения лучших местных футболистов. Проблема не в уровне российских игроков.

    Я много бывал в России и видел их своими глазами. Особенно когда Виллаш-Боаш работал в России. Дело точно не в мастерстве. Просто зачем адаптироваться в другой стране, если у тебя всe благополучно тут. Кто из российских футболистов заработал себе имя в Европе? Игроки сборной, само собой. Лично мне нравятся Шатов и Дзюба. Они могли бы выступать в Англии, Испании, Италии», – сказал Гонсалвеш.

    • В этом сезоне 28-летний Шатов провел за «Зенит» 17 игр, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
    • На счету 30-летнего Дзюбы 10 голов и семь результативных передач в 23-х матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4014

      hevbn 28 1 час назад

      Здесь можно добавить только одно, что Виллаш-Боаш сейчас тоже мог бы работать в АПЛ ,Примере , Серии А и думаю достаточно не плохо , но он работает в Китае и его всё устраивает , как и наших игроков устраивает играть за большие деньги , чем в Европе дома.

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      Рейтинг: +766

      ухоженный крокодил 1 час назад

      А Месси и Рональду могли бы играть у нас.
      :)))

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