Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Зимой приобретения делать сложно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о возможных трансферах клуба этой зимой.

«В зимнее трансферное окно приобретения делать достаточно сложно. Команды, которые борются в своих чемпионатах за высокие места, неохотно расстаются с футболистами. Нужно либо переплачивать, либо брать тех, у кого нет игровой практики.

Мы хотели бы, чтобы усиление команды было максимально качественным. Если такой игрок будет, конечно, мы его рассмотрим», — сказал Мусаев.