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    Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Зимой приобретения делать сложно»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о возможных трансферах клуба этой зимой.

    «В зимнее трансферное окно приобретения делать достаточно сложно. Команды, которые борются в своих чемпионатах за высокие места, неохотно расстаются с футболистами. Нужно либо переплачивать, либо брать тех, у кого нет игровой практики.

    Мы хотели бы, чтобы усиление команды было максимально качественным. Если такой игрок будет, конечно, мы его рассмотрим», — сказал Мусаев.

    • «Краснодар» в январе купил шведского полузащитника Кристоффера Ольссона.
    • Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4325

      derrik2000 1 час назад

      "Краснодар" ВСЕГДА подходит к трансферам обстоятельно.

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