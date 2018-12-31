«Расстаюсь с клубом с грустью». Непомнящий ушел из «Балтики»

Валерий Непомнящий покинул должность директора по развитию молодежного футбола «Балтики». Об этом сообщает официальный сайт команды из Калининграда.

«Расстаюсь с клубом с грустью. Считаю, «Балтика» не заслуживает той турнирной позиции, на которой оказалась.

В Калининграде обязательно должна быть сильная команда. Здесь отличная база, фантастический стадион, великолепные болельщики, с которыми у меня были частые встречи. А в центре подготовки молодых футболистов трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в свою работу. Желаю, чтобы «Балтика» процветала!​» – сообщил Непомнящий.