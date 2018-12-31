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    «Расстаюсь с клубом с грустью». Непомнящий ушел из «Балтики»

    Валерий Непомнящий покинул должность директора по развитию молодежного футбола «Балтики». Об этом сообщает официальный сайт команды из Калининграда.

    «Расстаюсь с клубом с грустью. Считаю, «Балтика» не заслуживает той турнирной позиции, на которой оказалась.

    В Калининграде обязательно должна быть сильная команда. Здесь отличная база, фантастический стадион, великолепные болельщики, с которыми у меня были частые встречи. А в центре подготовки молодых футболистов трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в свою работу. Желаю, чтобы «Балтика» процветала!​» – сообщил Непомнящий.

    • «Балтика» занимает 16-е место ФНЛ после 24-ти туров. В активе команды 25 очков.

    Источник: Официальный сайт «Балтики»

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