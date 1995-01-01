«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Эррерой, Матой и Янгом

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует подписать новые контракты с тремя футболистами.
Клуб хочет продлить соглашения с Андером Эррерой, Хуаном Матой и Эшли Янгом. У всех троих заканчиваются договоры ближайшим летом.
- Эррера выступает за «МЮ» с 2014 года. В этом сезоне АПЛ он забил два гола и сделал три результативные передачи в 14 матчах.
- На счету Маты два гола и два голевых паса в 14 играх. Он также выступает за клуб с 2014 года.
- Янг играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В этом сезоне он забил один гол и сделал три передачи в 15 матчах.