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    «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Эррерой, Матой и Янгом

    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует подписать новые контракты с тремя футболистами.

    Клуб хочет продлить соглашения с Андером Эррерой, Хуаном Матой и Эшли Янгом. У всех троих заканчиваются договоры ближайшим летом.

    • Эррера выступает за «МЮ» с 2014 года. В этом сезоне АПЛ он забил два гола и сделал три результативные передачи в 14 матчах.
    • На счету Маты два гола и два голевых паса в 14 играх. Он также выступает за клуб с 2014 года.
    • Янг играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В этом сезоне он забил один гол и сделал три передачи в 15 матчах.

    Источник: ESPN

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