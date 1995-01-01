«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Эррерой, Матой и Янгом

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует подписать новые контракты с тремя футболистами.

Клуб хочет продлить соглашения с Андером Эррерой, Хуаном Матой и Эшли Янгом. У всех троих заканчиваются договоры ближайшим летом.