Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Нападающий «Лестера» Мэддисон отдаст бутсы болельщику, собирающему деньги на похороны дочери

    Нападающий «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон ответил на твит болельщика с анонсом благотворительного матча.

    «Мой хороший друг при трагических обстоятельствах потерял годовалую дочь. Его сердце разбито. Мы с приятелями 27-го января организовываем футбольный матч для сбора средств на похороны.

    Кто-то может помочь с вопросами по благотворительности или сообщить об этом знаменитостям?», – написал в твиттере Джеймс Гриффитс.

    «Привет. Я вышлю свои игровые бутсы с автографом, если напишешь адрес. Надеюсь, это поможет собрать деньги. Сожалею о вашей потере», – ответил ему 22-летний Мэддисон.

    • Англичанин перешел в «Лестер» в июле из «Норвича» за 25 миллионов евро
    • В 21-м матче текущего сезона у него пять голов и три результативные передачи
    • В декабре он забил «Уотфорду», пять раз коснувшись мяча в воздухе

    Источник: Твиттер Джеймса Мэддисона

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru