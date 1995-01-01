Нападающий «Лестера» Мэддисон отдаст бутсы болельщику, собирающему деньги на похороны дочери

Нападающий «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон ответил на твит болельщика с анонсом благотворительного матча.

«Мой хороший друг при трагических обстоятельствах потерял годовалую дочь. Его сердце разбито. Мы с приятелями 27-го января организовываем футбольный матч для сбора средств на похороны.

Кто-то может помочь с вопросами по благотворительности или сообщить об этом знаменитостям?», – написал в твиттере Джеймс Гриффитс.

«Привет. Я вышлю свои игровые бутсы с автографом, если напишешь адрес. Надеюсь, это поможет собрать деньги. Сожалею о вашей потере», – ответил ему 22-летний Мэддисон.