Нападающий «Лестера» Мэддисон отдаст бутсы болельщику, собирающему деньги на похороны дочери

Нападающий «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон ответил на твит болельщика с анонсом благотворительного матча.
«Мой хороший друг при трагических обстоятельствах потерял годовалую дочь. Его сердце разбито. Мы с приятелями 27-го января организовываем футбольный матч для сбора средств на похороны.
Кто-то может помочь с вопросами по благотворительности или сообщить об этом знаменитостям?», – написал в твиттере Джеймс Гриффитс.
«Привет. Я вышлю свои игровые бутсы с автографом, если напишешь адрес. Надеюсь, это поможет собрать деньги. Сожалею о вашей потере», – ответил ему 22-летний Мэддисон.
- Англичанин перешел в «Лестер» в июле из «Норвича» за 25 миллионов евро
- В 21-м матче текущего сезона у него пять голов и три результативные передачи
- В декабре он забил «Уотфорду», пять раз коснувшись мяча в воздухе