Ташаев: «Моя адаптация в «Спартаке» затянулась»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поговорил о своей адаптации в команде. Футболист перешел из «Динамо» летом.

«Первые полгода в «Спартаке» были для меня адаптацией, она немного затянулась, наверное. Сейчас я с новыми силами готов доказать свою состоятельность, поэтому очень ждал этих сборов. Самое главное, чтобы команда побеждала, а перед собой ставлю цель играть постоянно», – сказал хавбек.