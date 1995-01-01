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    Ташаев: «Моя адаптация в «Спартаке» затянулась»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поговорил о своей адаптации в команде. Футболист перешел из «Динамо» летом.

    «Первые полгода в «Спартаке» были для меня адаптацией, она немного затянулась, наверное. Сейчас я с новыми силами готов доказать свою состоятельность, поэтому очень ждал этих сборов. Самое главное, чтобы команда побеждала, а перед собой ставлю цель играть постоянно», – сказал хавбек.

    • В текущем сезоне РПЛ Ташаев провел восемь матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.
    • Спартаковцу 24 года.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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