L`Equipe: «ПСЖ» может провести матч ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» без зрителей

Завтра, 11 января, Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет вердикт по делу в отношении «ПСЖ». Поводом к разбирательству стало поведение французских фанатов на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (6:1).

Болельщики парижан забрасывали полицейских пиротехникой. L`Equipe пишет, что «ПСЖ» может провести второй матч 1/8 финала против «Манчестер Юнайтед» без зрителей.