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    L`Equipe: «ПСЖ» может провести матч ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» без зрителей

    Завтра, 11 января, Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет вердикт по делу в отношении «ПСЖ». Поводом к разбирательству стало поведение французских фанатов на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (6:1).

    Болельщики парижан забрасывали полицейских пиротехникой. L`Equipe пишет, что «ПСЖ» может провести второй матч 1/8 финала против «Манчестер Юнайтед» без зрителей.

    • Встреча с англичанами во Франции назначена на 6 марта.
    • Первая игра пройдет в Манчестере 12 февраля.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Источник: L`Equipe

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