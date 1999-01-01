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    Сент-Джуст – об интересе «Зенита»: «Я сосредоточен на своем будущем в «Фейеноорде», но не буду ничего исключать»

    Центральный защитник «Фейеноорда» Джерри Сент-Джуст не исключил, что может продолжить карьеру в «Зените».

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста более 10 миллионов евро.

    «Я сосредоточен на своем будущем в «Фейеноорде». Это спекуляции, и я об этом не думаю. Но я не буду ничего исключать», – цитирует Сент-Джуста RTV Rijnmond.

    • В этом сезоне Сент-Джуст провел за команду из Роттердама 14 матчей, отметившись одним мячом и одной голевой передачей.
    • Контракт голландца рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: RTV Rijnmond

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11191

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Осталось только Тома ему в пару подобрать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5022

      parevg 23 минуты назад

      В Зените не может, они молодцы, мартыхаев не покупают

      1
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