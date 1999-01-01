Сент-Джуст – об интересе «Зенита»: «Я сосредоточен на своем будущем в «Фейеноорде», но не буду ничего исключать»

Центральный защитник «Фейеноорда» Джерри Сент-Джуст не исключил, что может продолжить карьеру в «Зените».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста более 10 миллионов евро.

«Я сосредоточен на своем будущем в «Фейеноорде». Это спекуляции, и я об этом не думаю. Но я не буду ничего исключать», – цитирует Сент-Джуста RTV Rijnmond.