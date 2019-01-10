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    Гулиев: «В «Ростове» старался о «Спартаке» не думать. Но когда появился интерес, на переход согласился сразу»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев рассказал, что без колебаний согласился на переход в московский клуб, о своем прогрессе и об отношении к прозвищу «Хабиб», которое получил за внешнее сходство с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

    – Как вообще отреагировали на возможность снова стать спартаковцем?

    – Речь об этом пошла давно, но конкретики поначалу не было, и я старался о «Спартаке» не думать, ведь впереди оставалось еще много матчей. А вот когда первая часть сезона завершилась, и мои представители подтвердили, что интерес есть, то я сразу ответил согласием. Ведь я вырос в «Спартаке» и всегда мечтал попасть в первую команду. Поэтому сейчас очень рад.

    – Когда полгода назад вы ушли в «Ростов» уже не в аренду, а на постоянной основе, рассчитывали вернуться?

    – Держал это в уме, потому что мечта есть мечта. С другой стороны, я понимал, что такие мысли могут мне помешать развиваться. Поэтому старался концентрироваться на «Ростове» и проявлять себя там. Донскому клубу благодарен: в нем я набрался опыта в Премьер-лиге и именно в качестве игрока «Ростова» понравился осенью «Спартаку».

    – Вы провели год в «Анжи», потом год в «Ростове». Сильно изменились за это время?

    – Со стороны, наверное, виднее, но раз я стал играть на уровне высшего дивизиона, значит, что-то изменилось в лучшую сторону (улыбается.)

    – В начале 2017 года вы уже тренировались на сборах с основой красно-белых. Сейчас чувствуете себя совсем иначе?

    – Конечно, уверенности намного больше. Ведь тогда я пришел из второй команды, а сейчас – с двумя сезонами в РПЛ за спиной.

    – В чем за это время удалось прибавить в первую очередь в игровом плане?

    – Премьер-лига – это быстрота мышления и совсем другая физика. А так, в каждой команде свои требования. В «Анжи» уделяли больше внимания одним компонентам игры, в «Ростове» – другим. В «Спартаке» наверняка будут свои нюансы.

    – За внешнее сходство с известным бойцом вас в команде то и дело называют Хабибом. Как относитесь к таким сравнениям?

    – Плохо относиться точно не могу, потому что Хабиб – достойный человек. В «Ростове» тоже так называли. Поэтому не удивлен.

    • Гулиев – воспитанник «Спартака».
    • Выступал за молодежную и вторую команды красно-белых.
    • Прошлым летом перешел на постоянной основе в «Ростов». В этом месяце москвичи выкупили хавбека обратно за 1 миллион евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +394

      geroin161 18 минут назад

      Иуда!!!

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      Рейтинг: +10411

      DVOK68 41 минуту назад

      Хорошо,посмотрим.

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      Рейтинг: +3998

      hevbn 28 48 минут назад

      Для меня вообще было странно когда Аяза решили продать , я его видел в молодёжной сборной и там он выглядел очень хорошо . На мой взгляд с футбольной точки зрения он очень похож на Зобнина , примерно те же основные качества игры . Желаю удачи Гулиеву в родном клубе , думаю что для Спартака это хорошая новость , что Гулива удалось вернуть , конечно жаль Ростов ,Аяз всё таки был очень важным игроком для команды , но такова жизнь .

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