Гулиев: «В «Ростове» старался о «Спартаке» не думать. Но когда появился интерес, на переход согласился сразу»

Иуда!!!
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев рассказал, что без колебаний согласился на переход в московский клуб, о своем прогрессе и об отношении к прозвищу «Хабиб», которое получил за внешнее сходство с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.
– Как вообще отреагировали на возможность снова стать спартаковцем?
– Речь об этом пошла давно, но конкретики поначалу не было, и я старался о «Спартаке» не думать, ведь впереди оставалось еще много матчей. А вот когда первая часть сезона завершилась, и мои представители подтвердили, что интерес есть, то я сразу ответил согласием. Ведь я вырос в «Спартаке» и всегда мечтал попасть в первую команду. Поэтому сейчас очень рад.
– Когда полгода назад вы ушли в «Ростов» уже не в аренду, а на постоянной основе, рассчитывали вернуться?
– Держал это в уме, потому что мечта есть мечта. С другой стороны, я понимал, что такие мысли могут мне помешать развиваться. Поэтому старался концентрироваться на «Ростове» и проявлять себя там. Донскому клубу благодарен: в нем я набрался опыта в Премьер-лиге и именно в качестве игрока «Ростова» понравился осенью «Спартаку».
– Вы провели год в «Анжи», потом год в «Ростове». Сильно изменились за это время?
– Со стороны, наверное, виднее, но раз я стал играть на уровне высшего дивизиона, значит, что-то изменилось в лучшую сторону (улыбается.)
– В начале 2017 года вы уже тренировались на сборах с основой красно-белых. Сейчас чувствуете себя совсем иначе?
– Конечно, уверенности намного больше. Ведь тогда я пришел из второй команды, а сейчас – с двумя сезонами в РПЛ за спиной.
– В чем за это время удалось прибавить в первую очередь в игровом плане?
– Премьер-лига – это быстрота мышления и совсем другая физика. А так, в каждой команде свои требования. В «Анжи» уделяли больше внимания одним компонентам игры, в «Ростове» – другим. В «Спартаке» наверняка будут свои нюансы.
– За внешнее сходство с известным бойцом вас в команде то и дело называют Хабибом. Как относитесь к таким сравнениям?
– Плохо относиться точно не могу, потому что Хабиб – достойный человек. В «Ростове» тоже так называли. Поэтому не удивлен.
- Гулиев – воспитанник «Спартака».
- Выступал за молодежную и вторую команды красно-белых.
- Прошлым летом перешел на постоянной основе в «Ростов». В этом месяце москвичи выкупили хавбека обратно за 1 миллион евро.