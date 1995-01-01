Газизов: «Уфа» может, конечно, облизываться, но у Зинченко и без нас много предложений»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет арендовать у «Манчестер Сити» полузащитника Александра Зинченко. По его словам, футболист перерос уровень башкирской команды.

«Следим за его выступлениями и надеемся, что его развитие будет только продолжаться. Его уровень уже намного выше «Уфы», поэтому мы не рассматриваем и не рассматривали варианта с его арендой. Мы можем облизываться, конечно, но мы находимся там, где находимся. К тому же, насколько мне известно, у него и без нас много предложений.

Не скажу, что именно мы воспитали его. Мы были одним из этапов его развития и рады, что этот этап был для него успешным. Руку к его прогрессу приложило много людей: родители, отличные агенты, академия «Шахтера». Саша должен всем сказать спасибо.

Мы поздравили его и всегда стараемся поддерживать связь. Он любим нашим клубом и болельщиками. Мы считаем его своим и держим за него кулаки. Желаем, чтобы с каждым днeм его карьера становилась ярче», – сказал Газизов.