Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Газизов: «Уфа» может, конечно, облизываться, но у Зинченко и без нас много предложений»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет арендовать у «Манчестер Сити» полузащитника Александра Зинченко. По его словам, футболист перерос уровень башкирской команды.

    «Следим за его выступлениями и надеемся, что его развитие будет только продолжаться. Его уровень уже намного выше «Уфы», поэтому мы не рассматриваем и не рассматривали варианта с его арендой. Мы можем облизываться, конечно, но мы находимся там, где находимся. К тому же, насколько мне известно, у него и без нас много предложений.

    Не скажу, что именно мы воспитали его. Мы были одним из этапов его развития и рады, что этот этап был для него успешным. Руку к его прогрессу приложило много людей: родители, отличные агенты, академия «Шахтера». Саша должен всем сказать спасибо.

    Мы поздравили его и всегда стараемся поддерживать связь. Он любим нашим клубом и болельщиками. Мы считаем его своим и держим за него кулаки. Желаем, чтобы с каждым днeм его карьера становилась ярче», – сказал Газизов.

    • Зинченко перебрался в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года за 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне украинец выходил на поле в 11-ти матчах «Сити», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9690

      shinnik 47 минут назад

      Ни добавить,ни убавить..
      А последний гол-вообще шедевральный!
      Удачи Зинченко не пожелает только дурак .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9777

      афоня72 > shinnik 17 минут назад

      Полностью согласен!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru