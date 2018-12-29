Гулиев перед переходом в «Спартак» совершил паломничество в Мекку

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев во время отпуска посетил Саудовскую Аравию. Он побывал в священном для мусульман городе – Мекке.

Фотографии своего путешествия футболист представил в социальной сети. О переходе игрока в стан москвичей было объявлено сегодня, 9 января.

22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».

В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.

text text text Публикация от text (@ayaz_8_guliev) 29 Дек 2018 в 11:13 PST