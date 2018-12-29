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    Гулиев перед переходом в «Спартак» совершил паломничество в Мекку

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев во время отпуска посетил Саудовскую Аравию. Он побывал в священном для мусульман городе – Мекке.

    Фотографии своего путешествия футболист представил в социальной сети. О переходе игрока в стан москвичей было объявлено сегодня, 9 января.

    • 22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».
    • В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.
    • В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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    Публикация от text (@ayaz_8_guliev)

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    Источник: Инстаграм Аяза Гулиева

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +718

      Tsigan 3 минуты назад

      Гулиев-Зобнин не плохая пара в центе образовывается. А самое главное оба молодые. Есть потенциал для роста.

      0
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      Рейтинг: +2652

      Владислав Vlad 19 минут назад

      Мне нравится его подпись - Аяз - 8 - Гулиев.
      Надеюсь он и останется в Спартаке под номером 8.

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