Гулиев перед переходом в «Спартак» совершил паломничество в Мекку

Гулиев-Зобнин не плохая пара в центе образовывается. А самое главное оба молодые. Есть потенциал для роста.
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев во время отпуска посетил Саудовскую Аравию. Он побывал в священном для мусульман городе – Мекке.
Фотографии своего путешествия футболист представил в социальной сети. О переходе игрока в стан москвичей было объявлено сегодня, 9 января.
- 22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».
- В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.
- В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.