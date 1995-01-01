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    Индиец Четри обогнал Месси по количеству голов на уровне сборных

    В матче первого тура группового этапа Кубка Азии форвард сборной Индии Сунил Четри забил два гола в ворота таиландцев (4:1). Теперь на счету футболиста 67 голов за команду.

    Это означает, что Четри обогнал по голам на уровне сборных аргентинского форварда Лионеля Месси. У представителя «Барселоны» 65 мячей за южноамериканскую сборную.

    • Четри 34 года, за сборную он выступает с 2005 года.
    • Из действующих футболистов за сборную больше забил только Криштиану Роналду – 85.
    • Рекорд всех времен принадлежит иранцу Али Даеи (109 голов, 1993-2006 годы).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4801

      Cules2013 28 минут назад

      Без обид мужики, но всем на вас плевать - я имею ввиду мега-страйкеров из таких глубин, что их никто, кроме как на родине и не знает. А ещё у какого-нибудь напа из Мадагаскара тоже голов 70) И что? Не позорьтесь и введите коэффициент силы турниров, как у золотой бутсы. Месси или Роналду, по факту, и есть лучшие. А Сунил может хоть 300 мячей присунуть - толку от этого мало. Индия вообще хоть один турнир выигрывала, хоть раз на ЧМ квалифицировалась?)

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