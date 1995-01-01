Индиец Четри обогнал Месси по количеству голов на уровне сборных

В матче первого тура группового этапа Кубка Азии форвард сборной Индии Сунил Четри забил два гола в ворота таиландцев (4:1). Теперь на счету футболиста 67 голов за команду.

Это означает, что Четри обогнал по голам на уровне сборных аргентинского форварда Лионеля Месси. У представителя «Барселоны» 65 мячей за южноамериканскую сборную.