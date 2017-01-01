Кержаков – об уходе Бушуева из юношеской сборной: «Это не связано с конфликтом. Просто так сложилась ситуация»

Старший тренер юношеской сборной России (U-18) Александр Кержаков прокомментировал уход из тренерского штаба Дениса Бушуева и Антона Жировкина.

Ранее Бушуев сообщил, что покинул команду из-за разногласий с Кержаковым.

«Это действительно так. Мы поговорили с Бушуевым и Жировкиным и приняли обоюдное решение. Оно не связано с каким-либо конфликтом, просто на данный момент таким образом сложилась ситуация. В ближайшее время я определюсь с кандидатурой помощника.

Отмечу, что в штабе продолжит работать с вратарями Александр Филимонов. Уже в феврале сборной предстоит провести учебно-тренировочный сбор в Турции, а в марте мы выступим в представительном турнире в ОАЭ. Также в календарном плане значатся международный турнир в Словакии и мемориал Гранаткина в Санкт-Петербурге. Но главным соревнованием в 2019 году станет первый отборочный раунд чемпионата Европы-2020, матчи которого пройдут в ноябре в Уэльсе», – сказал Кержаков.