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    Кержаков – об уходе Бушуева из юношеской сборной: «Это не связано с конфликтом. Просто так сложилась ситуация»

    Старший тренер юношеской сборной России (U-18) Александр Кержаков прокомментировал уход из тренерского штаба Дениса Бушуева и Антона Жировкина.

    Ранее Бушуев сообщил, что покинул команду из-за разногласий с Кержаковым.

    «Это действительно так. Мы поговорили с Бушуевым и Жировкиным и приняли обоюдное решение. Оно не связано с каким-либо конфликтом, просто на данный момент таким образом сложилась ситуация. В ближайшее время я определюсь с кандидатурой помощника.

    Отмечу, что в штабе продолжит работать с вратарями Александр Филимонов. Уже в феврале сборной предстоит провести учебно-тренировочный сбор в Турции, а в марте мы выступим в представительном турнире в ОАЭ. Также в календарном плане значатся международный турнир в Словакии и мемориал Гранаткина в Санкт-Петербурге. Но главным соревнованием в 2019 году станет первый отборочный раунд чемпионата Европы-2020, матчи которого пройдут в ноябре в Уэльсе», – сказал Кержаков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3093

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Просто так сложилась ситуация, что ты ПОЛНЫЙ ДЕБИЛ, они это поняли и вовремя ушли

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