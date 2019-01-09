Гулиев вместе со «Спартаком» прибыл на сбор в Дубай

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев прибыл вместе со «Спартаком» на первый зимний сбор москвичей в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что сегодня 22-летний футболист подпишет контракт с красно-белыми, а его трансфер обойдется «Спартаку» в 1 миллион евро.