Гулиев вместе со «Спартаком» прибыл на сбор в Дубай

Надеюсь, всё у парня получится. Конкуренция есть, должен заиграть.
Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев прибыл вместе со «Спартаком» на первый зимний сбор москвичей в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что сегодня 22-летний футболист подпишет контракт с красно-белыми, а его трансфер обойдется «Спартаку» в 1 миллион евро.
- Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом прошлого года за 500 тысяч евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за ростовчан 14 игр в РПЛ, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.