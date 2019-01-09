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    Гулиев вместе со «Спартаком» прибыл на сбор в Дубай

    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев прибыл вместе со «Спартаком» на первый зимний сбор москвичей в ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что сегодня 22-летний футболист подпишет контракт с красно-белыми, а его трансфер обойдется «Спартаку» в 1 миллион евро.

    • Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом прошлого года за 500 тысяч евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за ростовчан 14 игр в РПЛ, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2019 18:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 9 января 2019, 21:20

      Надеюсь, всё у парня получится. Конкуренция есть, должен заиграть.

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