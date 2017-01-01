Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «Фиорентина» не продаст Миленковича «Манчестер Юнайтед» в январе

    «Фиорентина» не отпустит защитника Николу Миленковича в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить в обмен на серба полузащитника Андреаса Перейру, но клуб из Флоренции не намерен продавать 21-летнего футболиста в январе. При этом остается вероятность трансфера летом.

    • Миленкович перешел в «Фиорентину» из «Партизана» в 2017 году за 5,1 миллион евро.
    • В текущем сезоне он игрок провел за флорентийцев 18 матчей и забил два гола.
    • Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2022 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru