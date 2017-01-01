«Фиорентина» не продаст Миленковича «Манчестер Юнайтед» в январе

«Фиорентина» не отпустит защитника Николу Миленковича в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить в обмен на серба полузащитника Андреаса Перейру, но клуб из Флоренции не намерен продавать 21-летнего футболиста в январе. При этом остается вероятность трансфера летом.