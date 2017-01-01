«Фиорентина» не продаст Миленковича «Манчестер Юнайтед» в январе

«Фиорентина» не отпустит защитника Николу Миленковича в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить в обмен на серба полузащитника Андреаса Перейру, но клуб из Флоренции не намерен продавать 21-летнего футболиста в январе. При этом остается вероятность трансфера летом.
- Миленкович перешел в «Фиорентину» из «Партизана» в 2017 году за 5,1 миллион евро.
- В текущем сезоне он игрок провел за флорентийцев 18 матчей и забил два гола.
- Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2022 года.