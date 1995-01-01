«Манчестер Юнайтед» предложил 60 миллионов за Шкриньяра, «Интер» требует 90

Похоже в этом году не один раз ценовой рекорд будет побит по защитникам...
«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно желает приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
Английский клуб предложил за хорвата 60 миллионов евро. «Интер» хочет получить от продажи 23-летнего футболиста 90 миллионов.
Ранее сообщалось об интересе к Шкриньяру со стороны «Реала».
- Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до 2022 года.
- В этом сезоне игрок провел 17 матчей в Серии А, но не отметился результативными действиями.
- Рыночная стоимость Шкриньяра – 60 миллионов.