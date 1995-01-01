«Манчестер Юнайтед» предложил 60 миллионов за Шкриньяра, «Интер» требует 90

«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно желает приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Английский клуб предложил за хорвата 60 миллионов евро. «Интер» хочет получить от продажи 23-летнего футболиста 90 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к Шкриньяру со стороны «Реала».