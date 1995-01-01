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    «Манчестер Юнайтед» предложил 60 миллионов за Шкриньяра, «Интер» требует 90

    «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно желает приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

    Английский клуб предложил за хорвата 60 миллионов евро. «Интер» хочет получить от продажи 23-летнего футболиста 90 миллионов.

    Ранее сообщалось об интересе к Шкриньяру со стороны «Реала».

    • Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до 2022 года.
    • В этом сезоне игрок провел 17 матчей в Серии А, но не отметился результативными действиями.
    • Рыночная стоимость Шкриньяра – 60 миллионов.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43698

      Рубик Докоян 1 час назад

      Похоже в этом году не один раз ценовой рекорд будет побит по защитникам...

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