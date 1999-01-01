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    «Уфа» этой зимой планирует расстаться с пятью футболистами

    «Уфа» в зимнее трансферное окно в целях оптимизации бюджета планирует расстаться с рядом футболистов. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

    «Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов – придут два новичка. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. Тоже самое касается и легионеров.

    Как я уже говорил ранее – трансферная работа ведется постоянно. При этом мы ищем забивного нападающего. Есть интересные варианты, и если все будет нормально, то уже в ближайшем будущем объявим о подписании нового игрока», – сказал Газизов.

    • «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1136

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Красиво Уфа играла, жаль везения не хватало, как и состава на два фронта!!

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