«Уфа» этой зимой планирует расстаться с пятью футболистами

«Уфа» в зимнее трансферное окно в целях оптимизации бюджета планирует расстаться с рядом футболистов. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов – придут два новичка. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. Тоже самое касается и легионеров.

Как я уже говорил ранее – трансферная работа ведется постоянно. При этом мы ищем забивного нападающего. Есть интересные варианты, и если все будет нормально, то уже в ближайшем будущем объявим о подписании нового игрока», – сказал Газизов.