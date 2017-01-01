Червиченко: «Не вижу потенциала, который позволил бы Паредесу перейти в «Челси»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».

«Честно говоря, не вижу потенциала, который позволил бы Паредесу перейти в «Челси». Может быть, он в «Зените» не раскрывается, потому что держит в секрете свою тайну, чтобы ее открыть в каком-то другом клубе, блеснуть? Но мне кажется, что после смерти Кости Сарсания аргентинцы стали затухать. Не знаю, с чем это связано. Может быть, теперь в «Зените» нет человека, который мог бы с такими игроками работать вне поля. Ведь сперва аргентинцы сверкнули, но сегодня у них проблемы.

Мне Паредес в этом сезоне не нравился. Правда, не только он. Говорю о звездных покупках «Зенита». Считаю, что если Паредес уйдет, для «Зенита» это большой проблемой не будет», – сказал Червиченко.