Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Червиченко: «Не вижу потенциала, который позволил бы Паредесу перейти в «Челси»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Челси».

    «Честно говоря, не вижу потенциала, который позволил бы Паредесу перейти в «Челси». Может быть, он в «Зените» не раскрывается, потому что держит в секрете свою тайну, чтобы ее открыть в каком-то другом клубе, блеснуть? Но мне кажется, что после смерти Кости Сарсания аргентинцы стали затухать. Не знаю, с чем это связано. Может быть, теперь в «Зените» нет человека, который мог бы с такими игроками работать вне поля. Ведь сперва аргентинцы сверкнули, но сегодня у них проблемы.

    Мне Паредес в этом сезоне не нравился. Правда, не только он. Говорю о звездных покупках «Зенита». Считаю, что если Паредес уйдет, для «Зенита» это большой проблемой не будет», – сказал Червиченко.

    • Паредес перешел в «Зенит» летом 2017 года «Ромы» за 23 миллиона евро.
    • В этом сезоне аргентинец провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1704

      Агасфер 56 минут назад

      Тут ведь ключевое соображение:Видит ли Абраша и его главнюк потенциал Паредеса.А мнение Червя им до лампады.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5422

      Вомбат > Агасфер 31 минуту назад

      Никакой Абраша, даже если он подобно вам потомок царя Соломона, не может нарушить правила АПЛ, запрещающие легионеров старше 23 лет, сыгравших в последнеи 2 года менее 70 процентов официальных игр за национальную сборную своей страны. Аргентина сыграла 14 официальных матчей и Паредесу надо было бы сыграть в 10 из них, а он сыграл в 3. Поэтому все это просто лабуда, на которую покупаются те, кто недостаточно интересуется мировым футболом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4104

      mihail200606 1 час назад

      Да там все эти аргентосы непонятно зачем были куплены оптом..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru