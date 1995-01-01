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    Сарри: «Кейн был в офсайде»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал эпизод с пенальти в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (0:1). 11-метровый был назначен после просмотра видеоповтора, но перед нарушением в штрафной нужно было зафиксировать офсайд, считает Сарри.

    «Несколько минут назад я посмотрел повтор с нашей камеры. Это был офсайд. В офсайде была голова, колено. Это офсайд.

    Не думаю, что английские судьи могут пользоваться системой. Если вы не уверены в системе, то должны следить за мячом и принимать решение в конце эпизода. Но лайнсмен остановился и не следил за мячом.

    Думаю, им нужно изучать систему. Очень странно, что в АПЛ нет VAR, а в Кубке лиги есть. то очень странно для нас, для игроков, для судей», – сказал Сарри.

    Источник: BBC

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