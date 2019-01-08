Михаил Вартапетов, руководитель медицинского департамента «Спартака», рассказал об итогам медосмотра, который сегодня прошли игроки клуба.

«Итоги хорошие. Всех всегда интересует соревновательный момент. Так вот: на беговой дорожке сегодня было два явных лидера – Денис Глушаков и Айртон. Но и все остальные показали достойные результаты. Это говорит о том, что каждый игрок серьезно подошел к тем заданиям, которые получил на время отпуска, и готов к серьезной работе», – сказал Вартапетов.

Ранее Вартапетов рассказал о сроках восстановления травмированных игроков.