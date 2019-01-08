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    Врач «Спартака» – о медосмотре: «На беговой дорожке лидерами были Глушаков и Айртон»

    Михаил Вартапетов, руководитель медицинского департамента «Спартака», рассказал об итогам медосмотра, который сегодня прошли игроки клуба.

    «Итоги хорошие. Всех всегда интересует соревновательный момент. Так вот: на беговой дорожке сегодня было два явных лидера – Денис Глушаков и Айртон. Но и все остальные показали достойные результаты. Это говорит о том, что каждый игрок серьезно подошел к тем заданиям, которые получил на время отпуска, и готов к серьезной работе», – сказал Вартапетов.

    Ранее Вартапетов рассказал о сроках восстановления травмированных игроков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3514

      Persona_non_Grata 14 секунд назад

      Да да - глушаков у нас самый самый - знаем , через два месяца посмотрим , как оно " в жизни ( на поле ) " будет ...

      0
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      Рейтинг: +3582

      батог 12 минут назад

      Кони то же быстро бегают (не ЦСКА), а вот на поле что будет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2298

      Спартач80 16 минут назад

      Не ну Дениске то надо будет бегать от полиции скоро,вот и тренируется каждый день.

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