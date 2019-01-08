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    Врач «Спартака» – о восстановлении Зобнина, Ещенко, Жиго, Боккетти и Фернандо

    Михаил Вартапетов, руководитель медицинского департамента «Спартака», дал интервью клубной пресс-службе. В нем он рассказал о сроках восстановления травмированных игроков.

    О Жиго

    У Жиго оно очень хорошее и соответствует срокам, которые прошли после операции. На сборе его ждут по-прежнему индивидуальные тренировки, но они будут уже в большей степени направлены на работу с мячом на поле.

    О Ещенко

    Ещенко даже опережает график восстановления. Хороший объем движений прооперированной ноги.

    О Боккетти

    Боккетти только 3 января сняли гипс; ему еще рано бегать, остаются ограничения. Но все идет по плану. Думаю, к середине второго сбора он начнет более серьезную работу, в том числе беговую.

    О Зобнине

    Зобнин, думаю, уже в ближайшие дни после прилета в Дубай начнет тренироваться в общей группе.

    О Фернандо

    У Фернандо пока сохраняются остаточные явления воспаления сухожилия — травма неприятная. Ограничения пока будут. Но явные улучшения есть. Он много занимался индивидуально в Бразилии.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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