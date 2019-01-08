Михаил Вартапетов, руководитель медицинского департамента «Спартака», дал интервью клубной пресс-службе. В нем он рассказал о сроках восстановления травмированных игроков.

О Жиго

У Жиго оно очень хорошее и соответствует срокам, которые прошли после операции. На сборе его ждут по-прежнему индивидуальные тренировки, но они будут уже в большей степени направлены на работу с мячом на поле.

О Ещенко

Ещенко даже опережает график восстановления. Хороший объем движений прооперированной ноги.

О Боккетти

Боккетти только 3 января сняли гипс; ему еще рано бегать, остаются ограничения. Но все идет по плану. Думаю, к середине второго сбора он начнет более серьезную работу, в том числе беговую.

О Зобнине

Зобнин, думаю, уже в ближайшие дни после прилета в Дубай начнет тренироваться в общей группе.

О Фернандо

У Фернандо пока сохраняются остаточные явления воспаления сухожилия — травма неприятная. Ограничения пока будут. Но явные улучшения есть. Он много занимался индивидуально в Бразилии.