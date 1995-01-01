Моуринью назвал Пересу условия, на которых готов вернуться в «Реал»

Реал не возьмет этого скандалиста!
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, как ранее сообщали СМИ, может возглавить «Реал».
Специалист в разговоре с президентом мадридцев Флорентино Пересом поставил два условия. Португалец потребовал приобрести центрального защитника и нападающего в зимнее трансферное окно. В этом случае он согласится вернуться в «Реал».
- Ранее Моуринью отказался от предложения «Бенфики».
- Тренер уже руководил испанской командой с 2010 по 2013 год, выиграв с ней Примеру и Кубок Испании.