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    Моуринью назвал Пересу условия, на которых готов вернуться в «Реал»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, как ранее сообщали СМИ, может возглавить «Реал».

    Специалист в разговоре с президентом мадридцев Флорентино Пересом поставил два условия. Португалец потребовал приобрести центрального защитника и нападающего в зимнее трансферное окно. В этом случае он согласится вернуться в «Реал».

    • Ранее Моуринью отказался от предложения «Бенфики».
    • Тренер уже руководил испанской командой с 2010 по 2013 год, выиграв с ней Примеру и Кубок Испании.

    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +216

      Pablo845 52 минуты назад

      Реал не возьмет этого скандалиста!

      0
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      Рейтинг: +11101

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Который уже раз в одну и ту же воду... и как с гуся вода!

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      Рейтинг: +8688

      Garrincha58 58 минут назад

      Маур сам не понимает что просит где же их зимой найдёшь хотя для Реала нет ничего неРеального

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