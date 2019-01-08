Агенты Мораты предложили форварда «Реалу»

Нападающий «Челси» Альваро Мората хочет покинуть лондонский клуб в январе.

Как сообщает OKDIARIO, окружение 26-летнего футболиста на прошлой неделе предложила его услуги «Реалу», за который он выступал в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Севильи» и «Челси».