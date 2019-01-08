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    Агенты Мораты предложили форварда «Реалу»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората хочет покинуть лондонский клуб в январе.

    Как сообщает OKDIARIO, окружение 26-летнего футболиста на прошлой неделе предложила его услуги «Реалу», за который он выступал в сезоне-2016/17.

    Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Севильи» и «Челси».

    • Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 миллионов евро.
    • В текущем сезоне нападающий принял участие в 24-х играх лондонцев и забил девять голов.
    • Контракт футболиста с синими рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: OKDIARIO

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