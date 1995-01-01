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    Представитель «Барселоны» провел встречу с окружением Неймара

    «Барселона» планирует вернуть нападающего Неймара из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

    Сделкой будет заниматься один из представителей каталонцев Андре Кури, который сыграл решающую роль в переходе бразильца из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

    Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Radio Catalunya, перед Рождеством Кури встретился с окружением форварда. После он также провел переговоры с агентом Пини Захави, который входит в окружение Неймара, и Альваро Костой – близким другом футболиста.

    Ранее Неймар не раз заявлял, что хочет вернуться в каталонский клуб. В свою очередь, игроки «Барселоны» говорили, что будут рады видеть его.

    • Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за парижан 19 матчей, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11093

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Ну и как? Встретились, окружили?..

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