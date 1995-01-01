Представитель «Барселоны» провел встречу с окружением Неймара

«Барселона» планирует вернуть нападающего Неймара из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Сделкой будет заниматься один из представителей каталонцев Андре Кури, который сыграл решающую роль в переходе бразильца из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Radio Catalunya, перед Рождеством Кури встретился с окружением форварда. После он также провел переговоры с агентом Пини Захави, который входит в окружение Неймара, и Альваро Костой – близким другом футболиста.

Ранее Неймар не раз заявлял, что хочет вернуться в каталонский клуб. В свою очередь, игроки «Барселоны» говорили, что будут рады видеть его.