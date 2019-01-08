Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    В 2017 году Мбаппе отказался переходить в «Реал» из-за Бэйла

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог в 2017 году перейти из «Монако» в «Реал».

    Как сообщает AS, 20-летний футболист принял решение перейти в парижский клуб из-за присутствия в мадридской команде полузащитника Гарета Бэйла.

    «Реал» предложил за Мбаппе 180 миллионов евро и впоследствии увеличил сумму до 214 миллионов, что устроило «Монако». Тем не менее, сам форвард отказался переезжать в Мадрид, так как опасался, что при наличии Бэйла ему не найдется места в составе.

    Предполагается, что проблему могла бы решить продажа валлийца в «Манчестер Юнайтед». Но, как заявил источник, знакомый с ситуацией, «Мбаппе предпочел перейти в «ПСЖ», потому что Флорентино Перес [президент мадридцев] не хотел расставаться с Бэйлом».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      жеха87 29 минут назад

      Расстался бы с Бэйлом сохранил бы Роналдо и Зидана! И плюс Мбаппе! Вот был бы состав!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      Бухбух 33 минуты назад

      Сейчас Перес, наверно, очень сильно жалеет об этом.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru