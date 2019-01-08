В 2017 году Мбаппе отказался переходить в «Реал» из-за Бэйла

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог в 2017 году перейти из «Монако» в «Реал».

Как сообщает AS, 20-летний футболист принял решение перейти в парижский клуб из-за присутствия в мадридской команде полузащитника Гарета Бэйла.

«Реал» предложил за Мбаппе 180 миллионов евро и впоследствии увеличил сумму до 214 миллионов, что устроило «Монако». Тем не менее, сам форвард отказался переезжать в Мадрид, так как опасался, что при наличии Бэйла ему не найдется места в составе.

Предполагается, что проблему могла бы решить продажа валлийца в «Манчестер Юнайтед». Но, как заявил источник, знакомый с ситуацией, «Мбаппе предпочел перейти в «ПСЖ», потому что Флорентино Перес [президент мадридцев] не хотел расставаться с Бэйлом».