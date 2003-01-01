«Арсенал» – фаворит в борьбе за экс-игрока «Атлетико» Феррейру-Карраско

Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско близок к тому, чтобы перебраться в АПЛ.

Бельгийцем интересуется «Арсенал», который считается фаворитом в борьбе за футболиста. Сам хавбек позитивно воспринял интерес лондонцев.

Ранее сообщалось, что на 25-летнего игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Милан».