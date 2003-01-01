«Арсенал» – фаворит в борьбе за экс-игрока «Атлетико» Феррейру-Карраско

Хорошее усиление
Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско близок к тому, чтобы перебраться в АПЛ.
Бельгийцем интересуется «Арсенал», который считается фаворитом в борьбе за футболиста. Сам хавбек позитивно воспринял интерес лондонцев.
Ранее сообщалось, что на 25-летнего игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
- В 2018 году Феррейра-Карраско провел за «Далянь Ифань» 26 матчей, забил семь мячей и сделал девять результативных передач.
- Действующий контракт полузащитника рассчитан до декабря 2021 года.