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    «Арсенал» – фаворит в борьбе за экс-игрока «Атлетико» Феррейру-Карраско

    Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско близок к тому, чтобы перебраться в АПЛ.

    Бельгийцем интересуется «Арсенал», который считается фаворитом в борьбе за футболиста. Сам хавбек позитивно воспринял интерес лондонцев.

    Ранее сообщалось, что на 25-летнего игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

    • В 2018 году Феррейра-Карраско провел за «Далянь Ифань» 26 матчей, забил семь мячей и сделал девять результативных передач.
    • Действующий контракт полузащитника рассчитан до декабря 2021 года.

    Источник: Football Italia

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