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    Болельщики «Спартака» подарили Глушакову клубный флаг

    Сегодня, 8 января, футболисты «Спартака» в Москве проходят медицинский осмотр перед стартом сборов. 9 января красно-белые начнут сбор в ОАЭ.

    Болельщики подарили полузащитнику Денису Глушакову клубный флаг и сфотографировались с игроком.

    Ранее фанатское объединение «Фратрия» призвало руководство команды расторгнуть контракт с Глушаковым и лишить его капитанской повязки.

    В этом сезоне Глушаков провел в РПЛ 11 матчей и забил один гол.

    Ребров: «Мы Глушакова выбрали и мы его не отдадим. Нам за него отвечать. Считаю, это правильно»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1693

      Агасфер 19 минут назад

      Молодцы,с Федуном надёжнее,чем со стадом фанатов.

      0
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      Рейтинг: +535

      general.lizyukov 23 минуты назад

      Слабаки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2865

      Skull_Boy 25 минут назад

      Смешно уже да блевать охота, даже уже болел покупают для зашквара

      1
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      Рейтинг: +2035

      arzamas 30 минут назад

      А флажок-то из пакета алкогольного магазина "Бристоль". И пакетик-то не пустой. Мужики честно заработали на опохмел.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17651

      gol_kak_sokol 36 минут назад

      Глупая пропаганда. Все вопросы надо снимать игрой.

      4
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      Рейтинг: +2035

      arzamas 37 минут назад

      Ну, теперь, если Глушакова таки выгонят из секты, ему будет над чем поглумиться.)

      0
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      Рейтинг: +3801

      BRO_football 43 минуты назад

      Что-то быстро они переобулись. По-любому это подставные болельщики

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2035

      arzamas > BRO_football 33 минуты назад

      Ну, какой нормальный человек в последний день каникул с утра пораньше по морозу попрется за тридевять земель дарить кому-то флаг?

      2
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      Рейтинг: +11088

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Неуклюжий ход, который только усугубляет ситуацию. Кому только это надо?..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      кран 53 минуты назад

      болельщики....болельщик! )))
      подарили флаг...что-то я этого не увидел...

      1
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      Рейтинг: +2898

      Каратель 54 минуты назад

      Какие то пара алкашей,купленных за бутылку,а трубят болельщики Спартака-**** до чего же противно такую херню читать.гореть а аду распространителями таких новостей

      4
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