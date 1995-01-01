Болельщики «Спартака» подарили Глушакову клубный флаг

Сегодня, 8 января, футболисты «Спартака» в Москве проходят медицинский осмотр перед стартом сборов. 9 января красно-белые начнут сбор в ОАЭ.

Болельщики подарили полузащитнику Денису Глушакову клубный флаг и сфотографировались с игроком.

Ранее фанатское объединение «Фратрия» призвало руководство команды расторгнуть контракт с Глушаковым и лишить его капитанской повязки.

В этом сезоне Глушаков провел в РПЛ 11 матчей и забил один гол.

twit text — СЭ Спартак (@spartak_se) 8 января 2019 г.

Ребров: «Мы Глушакова выбрали и мы его не отдадим. Нам за него отвечать. Считаю, это правильно»