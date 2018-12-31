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    Ребров: «Мы Глушакова выбрали и мы его не отдадим. Нам за него отвечать. Считаю, это правильно»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказался о ситуации вокруг капитана команды Дениса Глушакова.

    После увольнения с поста главного тренера команды Массимо Карреры некоторые из болельщиков призвали клуб расстаться с полузащитником, другие же потребовали лишить его капитанской повязки.

    – Когда я только пришел в «Спартак», я немножко побаивался высказывать свое «я». Мне казалось: болельщики – это такая большая масса, которая может тебя смять, если ты что-то говоришь не по ее нраву. Но потом я понял, что своей работой здесь и своим отношением к делу я заслужил право, по крайней мере, на свое мнение. И когда у нас в команде есть какие-то свои устои, считаю, не нужно туда лезть. И я людям могу об этом смело сказать. Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем – это правильно.

    – «Почему вы его защищаете? Почему он не снимет повязку?» – Такие вопросы вам задают ваши знакомые болельщики?

    – Конечно. Но болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда. Сегодня Глушаков – мы его не отдадим, завтра Ребров – не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть. Не должно быть такого, что мы его выбрали капитаном, а кто-то снаружи кричит: «Эй, давайте его сюда, мы его растерзаем!» Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем.

    Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать. В этой шумихе кто-то что-то сказал, кто-то что-то додумал. А потом мои друзья приходят ко мне и спрашивают: «А правда это вот так?» Отвечаю: «Я только что приехал оттуда, и я этого не знаю, а ты – знаешь. Как это может быть?» Причем это везде: среди друзей, в школе, куда ребенка приводишь, охранник спрашивает. Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает.

    Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: «Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?» Я ему пишу: «Нет, нам пистолеты всем поставили к голове». Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы – друг за друга.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1286

      Спартач_навсегда 31 секунду назад

      отмечаете там еще???, а девушек в баню позвали?,а то как -то не по феншую ,дзену или как там получается... дегенераты что игроки ( не все но большая часть) ,что руководство неумные люди ,все вон!!!! бойкот!!!

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      Рейтинг: +1879

      RotBerg 52 минуты назад

      Все они там, как Глушак

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