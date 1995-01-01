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    Семин – о приобретениях «Локомотива», Смолове, уходе Геркуса и лучшем матче

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил главные темы.

    Об уходе Геркуса

    – Перед Новым годом Илью Геркуса на посту генерального директора «Локомотива» сменил Василий Кикнадзе. Как относитесь к преобладающему мнению относительно этих событий: «Партия Семина победила»?

    – Неправильно так говорить. Наверное, для перемен были основания. Сейчас идет аудит, новый генеральный директор приступает к работе. Он хорошо знает все наши проблемы, давно входит в совет директоров «Локомотива». Особенно порадовало в личных беседах понимание важности системы воспитания игроков: академия – молодежный состав – «Казанка» – первая команда. На этом, как я понимаю, будет сделан большой акцент. Это наша общая цель и задача, работы здесь будет очень много. А для нормального развития клуба в его руководстве должно быть единство.

    О трансферных планах

    – Вообще никого не собираетесь приглашать зимой?

    – На сегодняшний момент все достаточно спокойно. Тех, кого отдали в аренду, возвращать до конца сезона не планируем. Вернутся сами — подыщем им другой вариант с арендой. Кто заканчивал прошлый год, тот в наступившем и продолжит. Плюс молодые.

    – Прояснилась ситуация с Фернандешем?

    – У него, как и у остальных, действуют контракты, которые надо выполнять.

    О календаре матчей

    – Ответный кубковый матч с «Рубином» – 23 февраля. Первый матч чемпионата с «Крыльями» – 3 марта. Не великовата пауза?

    – Великовата. К календарю, особенно прошлогоднему, вообще много претензий. На мой взгляд, это один из факторов, не позволивший нам выступить лучше в Лиге чемпионов. Последняя игра с «Шальке», за которую нас критиковали, стала для «Локомотива» четвертой за девять дней. И самой слабой из этих четырех.

    – По-вашему, дело не в апатии, за которую вас упрекали, а в усталости?

    – Об апатии или безволии вообще не может быть речи. В декабре хорошо сыграть четыре игры за девять дней нереально. Принимаю критику, но командам, участвующим в еврокубках, календарь должен хотя бы не вставлять палки в колеса, если уж не хочет помогать. Всю Лигу чемпионов отыграли через два дня на третий. Лучший матч -домашняя победа над «Галатасараем», к которой было пять дней на подготовку.

    О Смолове

    – Требует ли адаптация Смолова в «Локомотиве» каких-то дополнительных усилий с вашей стороны?

    – Все дополнительное и искусственное только навредит. Не всегда игрок способен быстро войти в командный ритм. Если такое случается, ему нужно больше работать, вот и все.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +784

      Etiainen 1 час назад

      снова нытьё про календарь

      0
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      Рейтинг: +43442

      Рубик Докоян 1 час назад

      Единство в руководстве "Локо" намечается как и правильная политика на подготовку своих доморощенных игроков.

      3
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      Рейтинг: +11088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Палыч как всегда уверен и объективен. Успехов ему и Локо в новом сезоне. +++

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