Семин – о приобретениях «Локомотива», Смолове, уходе Геркуса и лучшем матче

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил главные темы.

Об уходе Геркуса

– Перед Новым годом Илью Геркуса на посту генерального директора «Локомотива» сменил Василий Кикнадзе. Как относитесь к преобладающему мнению относительно этих событий: «Партия Семина победила»?

– Неправильно так говорить. Наверное, для перемен были основания. Сейчас идет аудит, новый генеральный директор приступает к работе. Он хорошо знает все наши проблемы, давно входит в совет директоров «Локомотива». Особенно порадовало в личных беседах понимание важности системы воспитания игроков: академия – молодежный состав – «Казанка» – первая команда. На этом, как я понимаю, будет сделан большой акцент. Это наша общая цель и задача, работы здесь будет очень много. А для нормального развития клуба в его руководстве должно быть единство.

О трансферных планах

– Вообще никого не собираетесь приглашать зимой?

– На сегодняшний момент все достаточно спокойно. Тех, кого отдали в аренду, возвращать до конца сезона не планируем. Вернутся сами — подыщем им другой вариант с арендой. Кто заканчивал прошлый год, тот в наступившем и продолжит. Плюс молодые.

– Прояснилась ситуация с Фернандешем?

– У него, как и у остальных, действуют контракты, которые надо выполнять.

О календаре матчей

– Ответный кубковый матч с «Рубином» – 23 февраля. Первый матч чемпионата с «Крыльями» – 3 марта. Не великовата пауза?

– Великовата. К календарю, особенно прошлогоднему, вообще много претензий. На мой взгляд, это один из факторов, не позволивший нам выступить лучше в Лиге чемпионов. Последняя игра с «Шальке», за которую нас критиковали, стала для «Локомотива» четвертой за девять дней. И самой слабой из этих четырех.

– По-вашему, дело не в апатии, за которую вас упрекали, а в усталости?

– Об апатии или безволии вообще не может быть речи. В декабре хорошо сыграть четыре игры за девять дней нереально. Принимаю критику, но командам, участвующим в еврокубках, календарь должен хотя бы не вставлять палки в колеса, если уж не хочет помогать. Всю Лигу чемпионов отыграли через два дня на третий. Лучший матч -домашняя победа над «Галатасараем», к которой было пять дней на подготовку.

О Смолове

– Требует ли адаптация Смолова в «Локомотиве» каких-то дополнительных усилий с вашей стороны?

– Все дополнительное и искусственное только навредит. Не всегда игрок способен быстро войти в командный ритм. Если такое случается, ему нужно больше работать, вот и все.