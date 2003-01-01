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    Покеттино: «Хочу остаться в «Тоттенхэме» еще на 20 лет. Или вообще закончу здесь карьеру»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что не планирует покидать лондонский клуб.

    «Я хочу остаться в команде еще на 20 лет. Или решу и закончу карьеру здесь.

    Я сосредоточен на клубе и хочу помочь ему добиться лучших достижений в истории.

    Я счастлив работать в таком напряжении. Почему бы и нет?» – сказал Покеттино.

    • Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Контракт 46-летнего аргентинца рассчитан до лета 2023 года.
    • На данный момент лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Goal.com

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