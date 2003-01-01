Покеттино: «Хочу остаться в «Тоттенхэме» еще на 20 лет. Или вообще закончу здесь карьеру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что не планирует покидать лондонский клуб.

«Я хочу остаться в команде еще на 20 лет. Или решу и закончу карьеру здесь.

Я сосредоточен на клубе и хочу помочь ему добиться лучших достижений в истории.

Я счастлив работать в таком напряжении. Почему бы и нет?» – сказал Покеттино.