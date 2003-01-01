Покеттино: «Хочу остаться в «Тоттенхэме» еще на 20 лет. Или вообще закончу здесь карьеру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что не планирует покидать лондонский клуб.
«Я хочу остаться в команде еще на 20 лет. Или решу и закончу карьеру здесь.
Я сосредоточен на клубе и хочу помочь ему добиться лучших достижений в истории.
Я счастлив работать в таком напряжении. Почему бы и нет?» – сказал Покеттино.
- Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Контракт 46-летнего аргентинца рассчитан до лета 2023 года.
- На данный момент лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.