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    Аленичев – о чемпионе России, борьбе за выживание и матче «Енисей» – «Ахмат» в мороз

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью «Спорт-Экспресс». «Бомбардир» выделил главные моменты.

    О турнирном положении

    – У «Енисея» пять очков отставания от 15-го места, шесть от 14-го и 10 – от 12-го. Катастрофа?

    – Ситуация, конечно, тяжелая, но не критическая. Шесть очков – это всего две победы. Тем более, с некоторыми прямыми конкурентами в борьбе за выживание весной играем дома, так что будем биться до конца. Сделаем все возможное, чтобы сократить отрыв.

    Знаю, что часть болельщиков смирилась с тем, что команда вылетит, но я бы на их месте так не думал. Случалось, что отыгрывали и не такое отставание – как в верхней части таблицы, так и в нижней. Все еще впереди.

    – В какой-то момент пропадала вера в благополучный исход турнира? Случались тяжелые психологические ситуации, когда опускались руки?

    – Конечно. Были игры, которые складывались хорошо – за исключением результата. В голову лезли разные мысли, кроме одной – все бросить и уехать из Красноярска. Тяжело на душе бывало. Но есть верный рецепт – с утра проанализировать все и работать дальше. Проще простого все бросить после неудач. Но чемпионат длинный, я отдаю себе отчет в том, что все можно исправить.

    О непереносе матча «Енисей» – «Ахмат» в манеж

    – Ваша реакция на историю вокруг матча «Енисей» – «Ахмат», который сначала разрешили проводить в манеже, а потом все же перенесли на открытый стадион, несмотря на мороз?

    – Если честно, уже ничему не удивляюсь, в том числе, поступкам некоторых руководителей, которые принимают подобные решения. Нас информировали, что игра пройдет под крышей, готовились к этому. Потом тот вариант завернули, хотя я был готов к переносу встречи на воздух. Затем появилась информация о том, что «Енисей» якобы отказался меняться кругами. Это абсолютная ложь…

    – Более того, в распоряжении «СЭ» есть даже скан письма с соответствующим предложением, которое вы отправляли в «Ахмат».

    – Лично звонил Игорю Ледяхову, который на тот момент тренировал команду из Грозного, просил поменяться кругами, но получил категорический отказ. Потом, незадолго до матча в Красноярске, встретились с Рашидом Рахимовым, сменившим Ледяхова, пообщались. Он, конечно, не горел желанием выводить «Ахмат» на поле в минус 14, но я сказал: «Мы действуем в рамках регламента. Понимаю, тебя тогда не было в «Ахмате», но летом предлагали поменяться кругами. Потом появился вариант с манежем – вы не согласились, хотите перенести игру на весну. По регламенту мы ничего не нарушаем, температура минус 14 градусов, минимальная разрешенная – минус 15».

    Да, погода и для футболистов неприятная, и для тех, кто сидит на скамейке или на трибуне, но все по правилам. Людям, которые подняли шумиху, говоря, что «Енисей» – плохой, такие разговоры не делают чести. Мы все нормы соблюли, вопрос закрыт. Только хотелось бы, чтобы в будущем такие моменты, которые негативно отражаются на нашем футболе, устранили. Уже и Юрий Палыч Семин выступает с заявлениями по поводу календаря, Артем Дзюба недавно высказался. И так есть вещи, над которыми иногда посмеиваются в Европе, а мы сами таким календарем выставляем себя в дурном свете. Ну как можно играть 1 декабря в Красноярске? Руководители должны задуматься об этом, делать трезвые шаги.

    О чемпионе России

    – Кто станет чемпионом? Версия Дмитрия Аленичева.

    – Вижу двух главных претендентов. С одной стороны, «Зенит» давно уже не брал титул, сейчас брошены все силы на то, чтобы завоевать золото. С другой, мне импонирует философия «Краснодара», если «быки» приобретут еще одного-двух человек в зимнее трансферное окно, то шансы на первое место станут еще выше, чем сейчас. Думаю, что в этом сезоне у клуба Сергея Галицкого как никогда велик шанс стать первым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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