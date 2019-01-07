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    Покеттино: «Если мы хотим выиграть АПЛ, то нужно действовать по-другому»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением шансах команды на победу в АПЛ.

    «Если мы хотим выиграть титул, то мы должны действовать по-другому. Сейчас мы действуем так же, как и пять лет назад, когда я пришел в клуб. Конечно, мы можем выиграть какие-то титулы, но это будет тяжелой работой, потому что все клубы за последние пять лет сильно прибавили.

    Как-то я посмотрел статистику за последние десять лет – сколько клубы тратили в Европе и в Англии в частности. Я думаю, мы были где-то внизу списка.

    Мы проделываем отличную работу, но если мы хотим быть реальными претендентами на титул, мы должны действовать по-другому в будущем», – сказал Покеттино.

    • В летнее трансферное окно «Тоттенхэм» не купил ни одного игрока.
    • С момента прихода Покеттино в команду клуб потратил меньше 50 миллионов фунтов стерлингов.
    • «Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 48 очками.
    • Завтра команда Маурисио Покеттино сыграет в матче Кубка английской лиги против «Челси».

    Источник: Sky Sports

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    07.01.2019 23:40
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