Балаге – о трансфере Коутиньо в «Манчестер Юнайтед»: «Нет»

Журналист и писатель Гильем Балаге прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Манчестер Юнайтед».
«Нет», – написал Балаге.
- Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 140 миллионов евро.
- В этом сезоне бразилец провел в Примере 10 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: Твиттер Гильема Балаге
Гильем Балаге – журналист, писатель, автор биографий Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Хосепа Гвардиолы.