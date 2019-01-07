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    Балаге – о трансфере Коутиньо в «Манчестер Юнайтед»: «Нет»

    Журналист и писатель Гильем Балаге прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Манчестер Юнайтед».

    «Нет», – написал Балаге.

    • Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 140 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец провел в Примере 10 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Твиттер Гильема Балаге

    Гильем Балаге – журналист, писатель, автор биографий Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Хосепа Гвардиолы.

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    07.01.2019 22:23
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