Мусаев – о Мамаеве, борьбе за чемпионство и Ари в сборной России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал интервью «Спорт-Экспресс». «Бомбардир» выделил главное.

О выступлении «Краснодара» в РПЛ

– Какую оценку поставите «Краснодару» за первую половину сезона?

– По пятибалльной шкале? Четверку. Мы идем на втором месте в чемпионате, отставая от «Зенита» всего на очко, пробились в плей-офф Лиги Европы, продолжаем борьбу в Кубке России. Хотя начало получилось очень сложным.

Об Ари

– Трудно поверить, что ему уже 33.

– Не смотрите в паспорт. Ари следит за собой, физически готов великолепно. Если сохранит такое же отношение к тренировочному процессу и мотивацию, еще долго может выступать на высоком уровне.

– В том числе за сборную России?

– Почему нет? Тут все зависит от Ари. Будет играть, как в концовке 2018-го – снова получит вызов в сборную. На мой взгляд, он проводит один из лучших сезонов в карьере. Успевает не только забивать, но и отдавать. Отлично проявил себя и на позиции десятого номера. Абсолютно командный игрок.

О Мамаеве

– Вам жалко Мамаева?

– История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял.

– Если 8 февраля Мамаеву и Кокорину впаяют реальный срок, это будет справедливо?

– Отвечу так. Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми.

О борьбе за чемпионство

– Напоследок вопрос в лоб: «Краснодар» готов к борьбе за чемпионство?

– Я буду краток. Не люблю громких слов. Мы приложим все силы, чтоб занять максимально высокое место. Ответ устраивает?

– Вполне.

– Тогда на этом поставим точку.