Агент Малкома назвал слухами информацию о возможном переходе форварда в «Лацио»

Футбольный агент Луис Фернандо Менезес Гарсия, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Малкома, опроверг интерес к футболисту со стороны «Лацио».

В воскресенье портал Sport.es сообщил, что римляне обратились в каталонский клуб на предмет трансфера 21-летнего игрока.

Тем не менее, Менезес Гарсия написал в социальной сети, что в предположениях о переходе бразильца в «Лацио» нет правды.