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    Агент Малкома назвал слухами информацию о возможном переходе форварда в «Лацио»

    Футбольный агент Луис Фернандо Менезес Гарсия, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Малкома, опроверг интерес к футболисту со стороны «Лацио».

    В воскресенье портал Sport.es сообщил, что римляне обратились в каталонский клуб на предмет трансфера 21-летнего игрока.

    Тем не менее, Менезес Гарсия написал в социальной сети, что в предположениях о переходе бразильца в «Лацио» нет правды.

    • Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В текущем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах сине-гранатовых и забил два гола.
    • Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Football Italia

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