Агент Малкома назвал слухами информацию о возможном переходе форварда в «Лацио»

Ему ещё в "Барсе" предоставят возможность проявить себя. А если не попрёт, найдут достойный клуб, где он проявит своё мастерство и талант.
Футбольный агент Луис Фернандо Менезес Гарсия, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Малкома, опроверг интерес к футболисту со стороны «Лацио».
В воскресенье портал Sport.es сообщил, что римляне обратились в каталонский клуб на предмет трансфера 21-летнего игрока.
Тем не менее, Менезес Гарсия написал в социальной сети, что в предположениях о переходе бразильца в «Лацио» нет правды.
- Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В текущем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах сине-гранатовых и забил два гола.
- Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 2023 года.