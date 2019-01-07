«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» направили в «Ювентус» запросы по Дибале

По информации Tuttosport, три топ-клуба Европы заинтересованы в услугах нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

По поводу возможного трансфера 25-летнего игрока запросы в туринский клуб направили «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария». Тем не менее, «Ювентус» на собирается отпускать аргентинца в январе.

Бело-черные готовы рассмотреть предложения по футболисту летом и будут просить за него более 100 миллионов евро.