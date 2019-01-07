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    «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» направили в «Ювентус» запросы по Дибале

    По информации Tuttosport, три топ-клуба Европы заинтересованы в услугах нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

    По поводу возможного трансфера 25-летнего игрока запросы в туринский клуб направили «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария». Тем не менее, «Ювентус» на собирается отпускать аргентинца в январе.

    Бело-черные готовы рассмотреть предложения по футболисту летом и будут просить за него более 100 миллионов евро.

    • Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • Контракт форварда с туринцами рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Дибала провел за итальянский клуб 22 матча, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Tuttosport

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