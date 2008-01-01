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    Защитник «Ден Босха» – о просмотре в ЦСКА: «Мне никогда не нравилась Россия. Мое место в Западной Европе»

    Защитник «Ден Босха» Стефан Велков рассказал, почему в свое время не оказался в ЦСКА.

    В 2016 году болгарин приезжал на просмотр в московский клуб. На тот момент футболист выступал за софийскую «Славию».

    «Это было не место для меня. Моя поездка в ЦСКА была скорее желанием президента «Славии».

    Мне никогда не нравилась Россия. Мое место в Западной Европе. В остальном ЦСКА был хорош, на тот момент там выступал Георгий Миланов», – сказал Велков.

    • Защитник перешел в «Ден Босх» в августе 2018 года.
    • В текущем сезоне он провел в Эрстедивизие (первый голландский дивизион) 12 матчей и забил два гола.

    Источник: Topsport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +179

      Elisey13 41 минуту назад

      Ден Босх))) не слышал! )))

      0
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      Рейтинг: +222

      Frankfurt Am Main 51 минуту назад

      Сопляк куева кому ты усрался в западной Европе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Еслиб взяли,в пятую точку целовал бы Россию!)где только она, не знаю

      1
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    • ...
      Рейтинг: +790

      Театрал 1 час назад

      А кто он такой? Ну нравится во вторых дивизионах играть- играй! Чего здесь об этом распространяться?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2857

      Skull_Boy 1 час назад

      На сколько я помню он то просмотр завалил только так, даже до конца сбора не дожил и был послан, и этот клуб вроде теперь принадлежит мажорчику грузинскому одному, которому пап дал денег на развлечения

      2
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