Защитник «Ден Босха» – о просмотре в ЦСКА: «Мне никогда не нравилась Россия. Мое место в Западной Европе»

Ден Босх))) не слышал! )))
Защитник «Ден Босха» Стефан Велков рассказал, почему в свое время не оказался в ЦСКА.
В 2016 году болгарин приезжал на просмотр в московский клуб. На тот момент футболист выступал за софийскую «Славию».
«Это было не место для меня. Моя поездка в ЦСКА была скорее желанием президента «Славии».
Мне никогда не нравилась Россия. Мое место в Западной Европе. В остальном ЦСКА был хорош, на тот момент там выступал Георгий Миланов», – сказал Велков.
- Защитник перешел в «Ден Босх» в августе 2018 года.
- В текущем сезоне он провел в Эрстедивизие (первый голландский дивизион) 12 матчей и забил два гола.