Защитник «Ден Босха» – о просмотре в ЦСКА: «Мне никогда не нравилась Россия. Мое место в Западной Европе»

Защитник «Ден Босха» Стефан Велков рассказал, почему в свое время не оказался в ЦСКА.

В 2016 году болгарин приезжал на просмотр в московский клуб. На тот момент футболист выступал за софийскую «Славию».

«Это было не место для меня. Моя поездка в ЦСКА была скорее желанием президента «Славии».

Мне никогда не нравилась Россия. Мое место в Западной Европе. В остальном ЦСКА был хорош, на тот момент там выступал Георгий Миланов», – сказал Велков.