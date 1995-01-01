Солари ответил на вопрос, заслуживает ли он дальше тренировать «Реал»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос, заслуживает ли он и дальше тренировать мадридцев.

«Думаю ли я, что заслуживаю продолжать тренировать «Реал»? Мы сделаем все, чтобы выиграть следующий матч.

Нам просто нужно максимально использовать возможности, которые у нас есть, и все изменится», – подчеркнул специалист.