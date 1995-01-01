Солари ответил на вопрос, заслуживает ли он дальше тренировать «Реал»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос, заслуживает ли он и дальше тренировать мадридцев.
«Думаю ли я, что заслуживаю продолжать тренировать «Реал»? Мы сделаем все, чтобы выиграть следующий матч.
Нам просто нужно максимально использовать возможности, которые у нас есть, и все изменится», – подчеркнул специалист.
- Вчера королевский клуб на своем поле проиграл «Реалу Сосьедад» (0:2) в 18-м туре Примеры.
- Отставание столичной команды от лидирующей в турнирной таблице «Барселоны» выросло до 10-ти очков.
- Солари возглавил «Реал» в октябре после увольнения Хулена Лопетеги.