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    Солари ответил на вопрос, заслуживает ли он дальше тренировать «Реал»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос, заслуживает ли он и дальше тренировать мадридцев.

    «Думаю ли я, что заслуживаю продолжать тренировать «Реал»? Мы сделаем все, чтобы выиграть следующий матч.

    Нам просто нужно максимально использовать возможности, которые у нас есть, и все изменится», – подчеркнул специалист.

    • Вчера королевский клуб на своем поле проиграл «Реалу Сосьедад» (0:2) в 18-м туре Примеры.
    • Отставание столичной команды от лидирующей в турнирной таблице «Барселоны» выросло до 10-ти очков.
    • Солари возглавил «Реал» в октябре после увольнения Хулена Лопетеги.

    Источник: Tribalfootball

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