Роналду может покинуть «Ювентус» летом. Клуб из ОАЭ предлагает ему 60 миллионов в год

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клуб по окончании этого сезона.

Как сообщает Don Balon, у футболиста есть предложение из ОАЭ. По информации источника, один из местных клубов готов платить португальцу 60 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем его зарплата в Турине.

Кроме того, отмечается, что у Роналду хорошие отношения с несколькими членами королевского дома ОАЭ.