Роналду может покинуть «Ювентус» летом. Клуб из ОАЭ предлагает ему 60 миллионов в год

возможно, это попытка агентов Роналду раскошелиться на повышение зарплаты футболиста после получения премии лучшему футболисту года
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клуб по окончании этого сезона.
Как сообщает Don Balon, у футболиста есть предложение из ОАЭ. По информации источника, один из местных клубов готов платить португальцу 60 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем его зарплата в Турине.
Кроме того, отмечается, что у Роналду хорошие отношения с несколькими членами королевского дома ОАЭ.
- Форвард перешел в «Ювентус» из «Реала» прошлым летом за 100 миллионов евро.
- В этом сезоне Роналду провел за туринцев 24 матча, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.
- Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.