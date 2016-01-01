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    Роналду может покинуть «Ювентус» летом. Клуб из ОАЭ предлагает ему 60 миллионов в год

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клуб по окончании этого сезона.

    Как сообщает Don Balon, у футболиста есть предложение из ОАЭ. По информации источника, один из местных клубов готов платить португальцу 60 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем его зарплата в Турине.

    Кроме того, отмечается, что у Роналду хорошие отношения с несколькими членами королевского дома ОАЭ.

    • Форвард перешел в «Ювентус» из «Реала» прошлым летом за 100 миллионов евро.
    • В этом сезоне Роналду провел за туринцев 24 матча, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.
    • Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Don Balon

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      JTherry 3 минуты назад

      возможно, это попытка агентов Роналду раскошелиться на повышение зарплаты футболиста после получения премии лучшему футболисту года

      0
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      Рейтинг: +479

      Вот оно чё Михалыч 20 минут назад

      может покинуть «Ювентус» летом===========Это предположение Дон Балона ? Если бы сейчас для него были бы важнее деньги, то летом он бы уехал в Китай.
      -------клуб из Китая предложил Роналду зарплату в 100 миллионов в год -----------
      https://bombardir.ru/news/550079-Marca-klub-iz-Kitaya-predlozhil-Ronaldu-zarplatu-v-100-millionov-v-god

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      delux746 23 минуты назад

      не уйдет он, ему еще играть и играть на высоком уровне в Европе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      petr69 28 минут назад

      Вот и заметили. Это не Китай-нужно переходить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +479

      Вот оно чё Михалыч > petr69 18 минут назад

      Даааа....Это не Китай.Какие то жалкие 60 лямов против 100 китайских )))

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