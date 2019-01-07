Шикунов: «Самедов присоединится к «Крыльям Советов» 11 января. Контракт будет рассчитан до конца сезона»

Молодцы. С Самедовым Крылья останутся в РПЛ
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал подробности перехода в клуб полузащитника Александра Самедова.
Ранее 34-летний футболист расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию.
«Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях. Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде.
11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона.
Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», – сказал Шикунов.
- Самедов выступал за «Спартак» с января 2017 года.
- В составе москвичей хавбек выиграл РПЛ и Суперкубок России.
- В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 12 матчей и отметился одной голевой передачей.