Шикунов: «Самедов присоединится к «Крыльям Советов» 11 января. Контракт будет рассчитан до конца сезона»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал подробности перехода в клуб полузащитника Александра Самедова.

Ранее 34-летний футболист расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию.

«Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях. Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде.

11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона.

Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», – сказал Шикунов.