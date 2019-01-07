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    Шикунов: «Самедов присоединится к «Крыльям Советов» 11 января. Контракт будет рассчитан до конца сезона»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал подробности перехода в клуб полузащитника Александра Самедова.

    Ранее 34-летний футболист расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию.

    «Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях. Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде.

    11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона.

    Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», – сказал Шикунов.

    • Самедов выступал за «Спартак» с января 2017 года.
    • В составе москвичей хавбек выиграл РПЛ и Суперкубок России.
    • В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 12 матчей и отметился одной голевой передачей.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +262

      Genz 37 минут назад

      Молодцы. С Самедовым Крылья останутся в РПЛ

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