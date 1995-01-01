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    Иньеста выложил фото с «черным» королем с христианского праздника. Его раскритиковали

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста подвергся критике за фото, выложенное в твиттере.

    Испанец опубликовал снимок с празднования Дня трех королей (Богоявления), на котором он изображен в окружении нескольких людей, трое из которых одеты в костюмы королей. Один из них покрасил лицо в черный цвет. Также в кадре находится еще один человек с выкрашенным лицом.

    6 января по всей Испании проходят парады. В них, как часть торжеств, участвуют трое мужчин в костюмах королей, один из которых традиционно чернокожий.

    Иньеста опубликовал фотографию в соцсетях в воскресенье. Пользователи негативно отнеслись к фото и призвали футболиста удалить его.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3404

      portero 17 минут назад

      кучка "гавнюков" диктует свои права, и что миллионы лягут и отдадутся этому дну???

      0
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      Рейтинг: +1697

      volfrik 1 час назад

      да это же трио из ВИАгры

      0
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      Рейтинг: +115

      nitto 2 часа назад

      Новость создали из ничего, ещё и невнимательные люди.
      Если белые так возмущаются, на фото 2 белых короля
      слева и справа, и в центре чёрный король, а взади
      стоят их придворные.
      Вы точно уверены, что негативная реакция из-за этого?
      Проверяйте свои источники.

      1
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      Рейтинг: +105

      Ollegator 2 часа назад

      Так и в чём собственно проблема-то?))

      1
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      Рейтинг: +4764

      Cules2013 > Ollegator 1 час назад

      мозги у них там уже расплавились, вот в чём проблема. А Иньеста ничего такого оне сделал, тем более, если есть такая народная традиция.
      В США затравили какую-то известную журналистку, за то, что она сказала, что красить в чёрный цвет лицо на Хэллоуин не имеет никакого отношения к расизму, это просто макияж. Она потеряла работу и уважение из-за одного сказанного предложения. А тот же Рибери херами всех обложил и получил штраф, который, наверное, даже его доход за 1 час не покрывает) Запад просто 7-мильными шагами идёт к Нео-Средневековой ереси.

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