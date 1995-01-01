Иньеста выложил фото с «черным» королем с христианского праздника. Его раскритиковали

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста подвергся критике за фото, выложенное в твиттере.

Испанец опубликовал снимок с празднования Дня трех королей (Богоявления), на котором он изображен в окружении нескольких людей, трое из которых одеты в костюмы королей. Один из них покрасил лицо в черный цвет. Также в кадре находится еще один человек с выкрашенным лицом.

6 января по всей Испании проходят парады. В них, как часть торжеств, участвуют трое мужчин в костюмах королей, один из которых традиционно чернокожий.

Иньеста опубликовал фотографию в соцсетях в воскресенье. Пользователи негативно отнеслись к фото и призвали футболиста удалить его.