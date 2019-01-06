Бутрагеньо: «Зимнее усиление «Реала»? Наши нынешние игроки великолепны»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо поговорил на тему зимних трансферов команды. Функционера устраивает текущий состав.

«Сейчас нужно укрепиться во мнении, что нынешний состав силен. Эти футболисты выиграли немало трофеев. Они великолепны», – сказал Бутрагеньо As.

«Реал» в Примере идет пятым.

От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают на десять очков.

Ранее сливочные приобрели у «Манчестер Сити» хавбека Браима Диаса.

Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко