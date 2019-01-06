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    Бутрагеньо: «Зимнее усиление «Реала»? Наши нынешние игроки великолепны»

    Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо поговорил на тему зимних трансферов команды. Функционера устраивает текущий состав.

    «Сейчас нужно укрепиться во мнении, что нынешний состав силен. Эти футболисты выиграли немало трофеев. Они великолепны», – сказал Бутрагеньо As.

    Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко

    Источник: As

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2027

      serppion 58 минут назад

      Так-то парни неплохие, только ссутся и глухие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Если не смотреть игру и не заглядывать в турнирную таблицу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      фанатище 2 часа назад

      ИМХО:
      Карим Зе Дрим - тупое полено....
      Бейл - хрустальный бегунок
      Модрич - очень хочет в Интер, да так, что играть перестал
      Лукас Васкес - игрок замены, максимум
      Иско и Асенсио - если корону снимут, пусть остаются
      Куртуа - на лавку!!! Верните Наваса

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