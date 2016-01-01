Тренер «Сельты» Кардозу: «Если Эмре Мор пропустил тренировки из-за вечеринки в Дубае, для меня этот игрок умер»

Главный тренер «Сельты» Мигел Кардозу прокомментировал пропуски тренировок своим форвардом Эмре Мором. Есть информация, что турок улетал в Дубай.

«Если Эмре Мор пропустил несколько тренировок в новом году не из-за болезни, а потому, что летал в Дубай и устраивал там вечеринку, то для меня он умер.

Я ведь отправил к нему домой врача, и тот сказал, что был у него дома. Нужно во всем разобраться», – сказал португалец.