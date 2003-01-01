«Это хуже, чем Омск». Абрамович не купил «Тоттенхэм» в 2003 году из-за того, что ему не понравился район

The Sun опубликовал выдержки из книги «Клуб», в которой раскрываются подробности приобретения «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В 2003 году уроженец Саратова рассматривал возможность приобретения «Тоттенхэма».

Одна из причин, почему сделка не состоялась, – состояние района Тоттенхэма. Проезжая по нему на автомобиле, Абрамович сказал: «Это хуже, чем Омск».