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    «Это хуже, чем Омск». Абрамович не купил «Тоттенхэм» в 2003 году из-за того, что ему не понравился район

    The Sun опубликовал выдержки из книги «Клуб», в которой раскрываются подробности приобретения «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В 2003 году уроженец Саратова рассматривал возможность приобретения «Тоттенхэма».

    Одна из причин, почему сделка не состоялась, – состояние района Тоттенхэма. Проезжая по нему на автомобиле, Абрамович сказал: «Это хуже, чем Омск».

    • «Челси» под управлением россиянина выиграл АПЛ пять раз.
    • «Тоттенхэм» за этот промежуток времени титула чемпиона страны не брал.
    • Также синие в 2012 году выиграли Лигу чемпионов.

    Источник: The Sun

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