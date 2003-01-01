Бедный Омск, попал не в тему.
The Sun опубликовал выдержки из книги «Клуб», в которой раскрываются подробности приобретения «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В 2003 году уроженец Саратова рассматривал возможность приобретения «Тоттенхэма».
Одна из причин, почему сделка не состоялась, – состояние района Тоттенхэма. Проезжая по нему на автомобиле, Абрамович сказал: «Это хуже, чем Омск».
- «Челси» под управлением россиянина выиграл АПЛ пять раз.
- «Тоттенхэм» за этот промежуток времени титула чемпиона страны не брал.
- Также синие в 2012 году выиграли Лигу чемпионов.