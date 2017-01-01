«Крылья Советов»: «Успешно провели переговоры с Самедовым. Обо всем договорились»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов договорился о переходе в «Крылья Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

«Созвонились с Самедовым, Божович (главный тренер «Крыльев Советов» – прим. ред.) ему тоже звонил. Решили поработать вместе.

У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всeм договорились. Официально всe будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», – сказал Шикунов.