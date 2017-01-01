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    «Крылья Советов»: «Успешно провели переговоры с Самедовым. Обо всем договорились»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов договорился о переходе в «Крылья Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

    «Созвонились с Самедовым, Божович (главный тренер «Крыльев Советов» – прим. ред.) ему тоже звонил. Решили поработать вместе.

    У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всeм договорились. Официально всe будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», – сказал Шикунов.

    • Самедов выступал за «Спартак» с 2017 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +358

      владимир миронов 34 секунды назад

      Пусть все получится, в выигрыше будет и клуб и Самедов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4936

      parevg 11 минут назад

      Удачи в Крыльях, еще на пару лет здоровья может и хватит, а далее - пенсия.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2095

      Путник 13 37 минут назад

      Успехов.. Саша ещё может поиграть на высоком уровне..

      1
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    sv1969
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