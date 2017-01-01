«Крылья Советов»: «Успешно провели переговоры с Самедовым. Обо всем договорились»

Пусть все получится, в выигрыше будет и клуб и Самедов.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов договорился о переходе в «Крылья Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.
«Созвонились с Самедовым, Божович (главный тренер «Крыльев Советов» – прим. ред.) ему тоже звонил. Решили поработать вместе.
У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всeм договорились. Официально всe будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», – сказал Шикунов.
- Самедов выступал за «Спартак» с 2017 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
- В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей и отдал одну результативную передачу.