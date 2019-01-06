«Реал» сохраняет интерес к Эриксену. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» истекает в следующем году

«Реал» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном. Контракт футболиста с английским клубом истекает в 2020 году, и пока Эриксен его не продлил. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов увеличить зарплату датчанина.

В «Реале» считают, что переговоры по Эриксену должны пройти проще, чем переговоры по трансферам Луки Модрича и Гарета Бэйла (которые в прошлом тоже переехали в Мадрид из «Тоттенхэма»). У Модрича и Бэйла, в отличие от Эриксена, действовали долгосрочные контракты на момент переговоров.